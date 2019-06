Justisministeren prøvde nytt politihelikopter

innenriks

Bjørnland og Kallmyr vart tatt med på tur då to av helikoptera vart vist fram for pressa på Gardermoen.

– Dette aukar beredskapen med tanke på å kunne kjempe mot terror, sa Kallmyr til NTB då dei nye maskinene vart presenterte.

Han understreka at dei òg vil vere viktig for det daglege arbeidet til politiet, mellom anna ved leiting etter ettersøkte personar.

Så langt er to av tre helikopter frå den italienske produsenten Leonardo komne til Noreg. Meininga er at dei skal takast i bruk over sommaren.

(©NPK)