Helse sør-aust lovar å følgje opp kreftsjuke

– Vi er i dialog med Oslo universitetssjukehus om korleis helseføretaket skal sikre tilstrekkeleg kapasitet for radiologiundersøkingar som MR og CT. Helse sør-aust vil følgje opp situasjonen, seier direktøren til helseføretaket for medisin og helsefag Jan Frich til NTB.

– Det er viktig at pasientar får nødvendig oppfølging som planlagt, understrekar han.

Må vente i månader

Måndag kunne NTB fortelje at mange kreftpasientar ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet må vente i månadsvis for å få tatt avanserte røntgenbilete som CT og MR. Bileta er nødvendige for å vite om behandlinga har ønskt effekt, eller om kreften har spreidd seg.

Men ifølgje legar ved OUS er det regelen heller enn unntaket at bileta og analysane av dei er klare når pasientane kjem til kontroll.

– Dette er ekstremt ineffektivt og vert opplevdt svært frustrerande, seier kreftlege og leier ved seksjon for brystkreft ved OUS, Erik Løkkevik, til NTB.

Kapasitetsutfordringar

Ifølgje Frich har OUS allereie sett i gang tiltak for å betre kapasiteten.

– Dette inkluderer mellom anna ei ekstra radiologstilling, bruk av kveldspoliklinikk og overtid, seier han.

Klinikkleiar ved radiologisk avdeling Paulina Due-Tønnessen uttalte måndag at kapasiteten har auka dei siste åra, men at dette ikkje har vore nok til å ta unna fleire pasientar med fleire kontrollundersøkingar enn tidlegare.

– Vi gjer sjølvsagt alt vi kan for å ha ope kvar kveld, men til slutt finst det ikkje nok ressursar, seier ho.

Brukar private mindre

Helseminister Bent Høie (H) sa til NTB måndag at situasjonen er uakseptabel. Han forlanger at sjukehuset ryddar opp, enten ved å auke eigen kapasitet eller ved å kjøpe tenestene hos private.

Men hos Aleris, som er den største private tilbyderen av røntgentenester, har talet på tilvisningar frå OUS til kreftundersøkingar med PET/CT falle med 70 prosent i år samanlikna med same periode i fjor, frå 400 pasientar til drygt 100 så langt i år, opplyser føretaket.

– Vi forstår godt at det då blir lengre ventetider på OUS. Vi høyrer at tilvisningar blir avviste ved OUS av kapasitetsomsyn og har derfor fleire gonger signaliserte til både Helse sør-aust og OUS at vi står klare til å bidra, seier Aleris-direktør Mia Grundstrøm til NTB.

Aleris har offentleg avtale med Helse sør-aust for nettopp kreftradiologi med PET/CT.

– Det er tragisk for pasientane viss dei må vente unødig, seier Grundstrøm.

To forklaringar

Ifølgje klinikkleiar Paulina Due-Tønnessen ved radiologisk avdeling ved Oslo universitetssjukehus er det to grunnar til at OUS nyttar private i mindre grad enn tidlegare:

– Vi har auka eigen kapasitet, og vi har overført nokre undersøkingar til andre helseføretak, seier ho til NTB.

Due-Tønnessen viser mellom anna til at OUS no har fått si eiga PET/CT- maskin, og at sjukehuset har overført ansvaret for enkelte pasientgrupper, som testikkelkreft, til andre helseføretak i Helse sør-aust.

– Derfor er det heller ikkje behov for å støtte seg på private, seier ho.

