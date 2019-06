650 sjukehustilsette i streik frå tysdag

innenriks

YS og LO varsla torsdag at dei utvidar sjukehusstreiken. Dei tilsette streikar for at også tilsette i mindre deltidsstillingar skal få pensjon.

Streiken omfattar Oslo universitetssjukehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sjukehus, Sjukehuset Østfold, Sørlandet sjukehus Arendal og Universitetssjukehuset Nord-Noreg.

Ved fleire av sjukehusa varslar dei streikande ein demonstrasjon onsdag der dei krev svar frå dei respektive direktørane sine:

«Hvordan kan du som øverste arbeidsgiver på sykehuset forsvare en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk hvor de som jobber under 20 prosent ikke får alderspensjon, uførepensjon eller etterlattdekning?», heiter det i ei pressemelding frå Fagforbundet.

Spekter, som representerer arbeidsgivarsida, seier at problemet kan løysast ved at ingen stillingar som blir lyste ut, skal vere mindre enn 20 prosent.

– Som ansvarlege arbeidsgivarar, ønsker ikkje helseføretaka å forskjellsbehandle tilsette i sjukehusa. Store grupper som sjukepleiarar og legar, må ha minst 20 prosents stilling for å bli meldt inn i pensjonsordninga, og vi ser ingen grunn til å innføre andre reglar for LO- og YS-medlemmer, sa leiar av Spekter Helse, Herlof Nilssen, då streiken var eit faktum i mai.

Sjukehusstreiken gjeld LO-forbunda Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, EL og IT og Creo og YS-forbunda Delta og Parat.

(©NPK)