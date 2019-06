Venstre-nettverk: Uaktuelt å gå bort frå bymiljøavtalar

innenriks

– Byane må gå føre i klima- og miljøpolitikken, samtidig som vi skaper betre byar å bu og leve i for alle. Det er uaktuelt for Venstre å gå bort frå bymiljøavtalar som gir eit betre kollektivtilbod, betre luft, lågare utslepp og eit betre byliv for alle, heiter det i fråsegna.

Frp krev at fem bymiljøpakkar som er under planlegging, blir stansa for å få ned bompengeutgiftene. Dette er blant krava Frp vedtok på det ekstraordinære landsstyremøtet på onsdag.

– Vi ønsker å stoppe nye bypakker, og det omfattar dei pakkene det så langt ikkje er inngått byvekstavtaler om, seier Frps parlamentariske leiar Hans Andreas Limi til Bergens Tidende torsdag.

Men Venstres storbynettverk viser til «svært ambisiøse mål» for klima- og miljøpolitikken i Granavolden-plattforma, som Høgre, Frp, Venstre og KrF vart samde om i januar.

– For Venstre er det heilt klart at denne avtalen er ferdig forhandla. Vi må halde fram arbeidet med å bygge ut kollektivtilbodet i byane og sørge for at bilbruken ikkje aukar, heiter det.

