Vedlikehaldsetterslep på 220 milliardar for vassforsyningsanlegg

innenriks

Rådgivande Ingeniørers Forening (RIF) undersøkte nyleg tilstanden på vassforsyningsanlegga i Noreg og konstaterte at gjennomsnittskarakteren på vassforsyningsanlegga er 3, på ein skala frå 1–5 der 5 er best (heilt ny), og 2 inneber at funksjonaliteten er trua.

Det er likevel store variasjonar mellom kommunane, og det totale vedlikehaldsetterslepet på forsyningsanlegga er estimert til 220 milliardar kroner, opplyser foreininga.

– Vass- og avløpssituasjonen i den enkelte kommunen bør opp på den politiske agendaen no før valet, men det er det få politikarar som ønsker. Situasjonen i Askøy viser kor kritisk det er at vassforsyningsanlegget verkar tilfredsstillande og kva for dramatiske konsekvensar det kan få om ein lèt vere å ta grep for å redusere vedlikehaldsetterslepet i tide, seier administrerande direktør Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

Gjennomsnittsalder for vassforsyningsrøyra er 32 år for dei kommunale leidningane. Med takta på utskifting som er i dag vil det at 150 år før røyra er skifta ut.

I tillegg viser undersøkinga at heile 30 prosent av leidningane lek og at mykje vatn forsvinn før det når forbrukaren.

(©NPK)