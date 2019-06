Usikkert om pelsdyrforliket får fleirtal i Stortinget

innenriks

Sidan avtalen vart presentert førre veke har ansvarleg statsråd, Olaug Bollestad (KrF), vorte skulda for å la vere å svare Stortinget om spørsmål i saka, skriv Stavanger Aftenblad.

Fleire representantar i både Høgre og Frp stadfestar no til avisa at dei vil stemme mot avtalen.

Roy Steffensen i Frp meiner livsverket blir teke frå pelsdyrbønder utan at dei blir riktig kompensert. Han går mot at kompensasjon skal bereknast basert på bokførte, og ikkje reelle verdiar.

– Eg meiner at kompensasjonen som ligg på bordet no, framleis er for dårleg og dermed eit brot på føresetnadene for Venstre sitt gjennomslag om nedlegging. Då føler eg meg ikkje forplikta til å stemme for den framforhandla semja om kompensasjon, seier Steffensen til avisa.

Innstillinga for pelsdyrnæringa vart ferdigbehandla av næringskomiteen torsdag denne veka. Den 13. juni blir ho etter alle solemerke banka gjennom i Stortinget.

Det er mellom 170 og 180 pelsdyroppdrettarar i Noreg i dag. Regjeringspartia inngjekk i slutten av mai ei forbetra kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene der den økonomiske ramma for kompensasjon vart auka til 505 millionar kroner. Likevel skriv avisa Opp at den reelle verdien er på 2,3 milliardar kroner, ifølgje analyseselskapet Oslo Economics.

