Sanner blir settestatsråd for Kallmyr

Det vart klart i statsråd fredag. Dagen før vart det kjent at Kallmyr ikkje er inhabil overfor UDI, etter at lovavdelinga i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert habiliteten hans.

Lovavdelinga meiner likevel at Kallmyr vil vere inhabil til å behandle endringar og presiseringar i au pair-regelverket dersom det kan få tyding for den aktuelle saka eller for vurderinga av rolla hans i saka.

Petter Eide i SV bad førre veke statsminister Erna Solberg (H) om å utnemne ein settestatsråd for Kallmyr i behandlinga av UDI-saker.

UDI meiner at Kallmyrs au pair har arbeidd ulovleg hos justisministeren og brote utlendingslova. 10. mai måtte ho forlate landet etter at UDI gav henne førehandsvarsel om utvising.

Grunngivinga frå UDI er at au pairen budde hos familien til justisministeren i to månader i fjor haust før ho fekk fornya au pair-løyvet hos politiet.

Justisministeren har avvist at au pairen arbeidde for familien i desse to haustmånadene, og sagt at ho berre var i heimen til Kallmyr-familien som gjest.

