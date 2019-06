Passasjerskip på Svalbard får skjerpte krav – fleire må byggjast om

innenriks

Bakgrunnen for at regjeringa vil innføre nye krav er at turisttrafikken ved Svalbard har auka kraftig, skriv Sysla.

Frå 2008 til 2018 dobla talet på ekspedisjonscruise seg, og talet på passasjerar auka med 72 prosent, ifølgje tal frå Sysselmannen.

Dei fleste skipa som i dag seglar ved Svalbard vil berre trenge mindre endringar for å oppfylle regelverket, men for fem skip, to norske og tre utanlandske, vil dei nye krava innebere at dei må gjennomføre store ombyggingar.

– For dei skipa som har lågast tryggingsstandard i dag, vil ombyggingskostnadene kunne overstige skipsverdien, seier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Sysla.

Forskrifta trer i kraft frå byrjinga av 2020, og det er fastsett ei overgangsordning på fem år.

(©NPK)