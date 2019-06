Norske bedrifter eksporterte forsvarsmateriell for 5,8 milliardar i fjor

innenriks

– Noreg viser stor openheit om eksport av forsvarsmateriell, både når det gjeld innsyn i sjølve eksporten og i praktiseringa av retningslinjene for Utanriksdepartementets behandling av lisenssøknader for forsvarsmateriell. Det er viktig for regjeringa å vidareføre denne openheita, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Den samla verdien av eksporten i 2018 var om lag 5,8 milliardar kroner, av det låg verdien av forsvarsrelaterte varer på 4,8 milliardar. Verdien av eksporten av våpen og ammunisjon, òg kalla A-materiell, utgjorde i 2018 omtrent 3,9 milliardar kroner. Verdien av eksporten av anna militært materiell, kalla B-materiell, var om lag 770 millionar kroner.

Verdien av den samla eksporten gjekk ned 8 prosent i 2018 samanlikna med 2017.

I 2018 utgjorde eksporten av A-materiell til Nato-land, Sverige og Finland omtrent 78 prosent av den totale eksporten, mot 63 prosent av den totale eksporten året før. Eksporten av B-materiell til desse landa utgjorde 61 prosent. USA var den største enkeltmottakaren av norsk forsvarsmateriell.

– Noreg har eit strengt og omfattande regelverk når det gjeld kontrollen med eksport av forsvarsmateriell, og vi fører ei streng «føre-var»-linje. Denne linja førte mellom anna til at regjeringa i desember 2017 vedtok å suspendere eksport av våpen og ammunisjon til Dei sameinte arabiske emirata, seier Søreide.

(©NPK)