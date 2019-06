Grande under knallhardt press frå sine eigne

innenriks

Leiarane til regjeringspartia innleier no drøftingar om bompengesituasjonen, som har ført Frp på kollisjonskurs med Venstre og utfordra regjeringssamarbeidet.

– Frp har klart å måle seg sjølv inn i eit merkeleg hjørne og fekk det til heilt på eiga hand. Venstre har ikkje noko å gi, seier leiar Arjo van Genderen i Viken Venstre til NTB.

Han får støtte frå leiaren i Oslo Venstre:

– Eg held meg til Granavollen-erklæringa og meiner spørsmåla Frp reiser, er ferdigforhandla. Eg ser ikkje at gjennomslag for dei nye krava er aktuelt. Vi har ingen ting å gi i miljø- og klimapolitikken, seier Espen Ophaug.

– Venstre står fast på Granavolden-erklæringa, og eg forventar at Frp gjer det same, seier leiar Ragnhild Helseth i Møre og Romsdal Venstre.

Onsdag la Frp fram krav om å stoppe nye bypakkar, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterande bypakker, nei til vegprising og strengare krav til eigendel frå lokale styresmakter når staten bidrar med pengar til byområde.

«Hylla» av Frp

Fleire av Venstre-fylkesleiarane NTB har vore i kontakt med, viser til at Frp var veldig fornøgd med regjeringsplattforma.

– Krava er totalt urealistiske og i strid både med regjeringsavtalen og Nasjonal transportplan – og andre vedtak som Frp har stemt for. Dette avslører Frp som eit populistisk parti, som trur vedtatt politikk kan endrast fordi det er eit «opprør» som rammar partiet, seier leiar Torgeir Anda i Trøndelag Venstre.

– Frp fekk i avtalen gjennomslag for fleire av hjartesakene sine, og dei var veldig fornøgd med denne i januar. Det blir heilt merkeleg å komme med nye og veldig dyre krav no, seier leiar Kjartan Alexander Lunde i Rogaland Venstre.

Van Genderen peikar på at plattforma vart «hylla» av eit godt fornøgd Frp då han var klar:

– Plattforma inneber ein god balanse mellom miljø, kollektiv og bygging av veg – og er berekraftig, òg økonomisk sett.

Kjernesak for Venstre

Venstre-toppane avviser snakket i Frp om ei bompengekrise.

– Det som er krise, er ikkje bompengar, men at ikkje alle kan reise klimavennleg på grunn av manglande utbygging av kollektivtrafikk, infrastruktur til nullutsleppskøyretøy, sykkeltrasear og trygge gang- og sykkelvegar, seier Helseth.

– Det som er den verkelege krisa i byområda hos oss, er ikkje bompengane, men at vi ikkje får bygd eit miljøvennleg alternativ raskt nok, seier Lunde.

Leiar Sjur Skjævesland i Hedmark Venstre viser til miljø- og klimaambisjonane til regjeringa for byane og midlar til vegutbygging i distrikta.

– Det er ikkje aktuelt å svekkje desse ambisjonane, og så vidt eg veit har òg Frp som prinsipp at forureinar skal betale. Det blir oppnådd gjennom bompengar og/eller vegprising og ikkje ved å gå inn på dei nye Frp-forslaga, seier han.

Åtvaring frå Tromsø

Bompengeuroa har sett fleire byvekstavtaler i spel. Frp krev no at fem pakkar som er under planlegging, mellom anna Tromsø, blir stansa for å få ned bompengeutgiftene, ifølgje Bergens Tidende.

Brukarfinansiering er nødvendig for å få betre luftkvalitet i større byar, betre kollektivtransport og mindre kø, seier leiar Irene Dahl i Troms og Finnmark Venstre:

– Fleire må få moglegheit til å ta grøne transportval. Dette er òg viktig for Tromsø, som står for tur til å forhandle om byvekstavtale. Frp får ikkje setje denne i spel.

