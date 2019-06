Frp vil setje bom for fem planlagde bymiljøpakkar

innenriks

– Dette er eit svik, rasar ordførar Kristin Røymo (Ap) i Tromsø til Bergens Tidende.

Byen er blant stadene som kan bli ramma dersom Frp får det som dei vil.

I sju år har Tromsø førebudd ein byvekstavtale, og ifølgje ordføraren er forhandlingar med regjeringa om dei økonomiske rammene det einaste som står att.

– Useriøst

Men på eit ekstraordinært landsstyremøte onsdag vedtok Frp seks krav til regjeringa for å få ned bompengeutgiftene, blant dei stans i nye bypakker.

– Vi ønsker å stoppe nye bypakkar, og det omfattar dei pakkane det så langt ikkje er inngått byvekstavtaler om, sa parlamentariske leiar Hans Andreas Limi i Frp til BT torsdag.

Ni stader har i årevis planlagt bymiljøpakkar, men Frp vil altså setje bom for fem av dei. Desse er Kristiansand-området, Grenland (Skien og Porsgrunn), Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg), Buskerud (Drammen og omland) og Tromsø.

– Det Frp gjer no, er at dei kastar Tromsø under bussen i desperasjon over dårlege meiningsmålingar. Det er fullstendig useriøst av ein regjeringspartnar å operere på denne måten, meiner Røymo.

– Meiningslaust

Også andre Ap-ordførarar reagerer kraftig på Frp-utspelet.

– Dette synest eg er eit heilt meiningslaust forslag. Spesielt når ønsket vårt er å gjennomføre ein byvekstavtale utan å auke bompengane, seier ordførar Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn.

– Eg veit ikkje lenger kva vi skal stelle oss til. Er politikken til denne regjeringa eller berre Frp? spør ordførar i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Resten av dei Frp-krava er å endre nullvekstmålet, slette bompengegjelda, kutte kostnader i eksisterande bypakkar, strengare krav til eigendel frå lokale styresmakter når staten bidrar med pengar til byområde og nei til vegprising.

Torsdag vedtok bystyret i Ålesund å halvere ein planlagd bypakke for å få utgiftene ned frå 7 til 3,6 milliardar kroner.

