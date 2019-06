E. coli påvist i vatn på Askøy: – Barna blir sjuke i klasserommet

innenriks

70 elevar ved Kleppe skule på Askøy er blant dei som har vorte sjuke. Eitt av barna er innlagt på sjukehus, seier rektor Hilde Sundve Jordheim til Bergensavisen.

Ho kallar situasjonen uoversiktleg.

– Vi har sendt svært mange barn heim i dag med diaré, feber og oppkast. Det er ein svært alvorleg situasjon. Det er òg mange foreldre som er sjuke, så situasjonen er uoversiktleg, seier ho.

Ho seier at skulen ikkje har kapasitet til å koke vatn.

– Vi ser at barna blir sjuke i klasserommet, seier ho.

Ei rekke personar har vorte sjuke på Askøy denne veka. Torsdag kveld sende kommunen ut varsel om at drikkevatnet må kokast. Fredag vart det påvist E. coli i eit fjellbasseng på Øvre Kleppe på Askøy. Høgdebassenget skulle fasast ut og er no stengt.

Fleire innlagde på sjukehus

Rundt 200 personar skal ha vore i kontakt med legevakta det siste døgnet, ifølgje Bergens Tidende.

18 personar vart innlagde ved Haukeland universitetssjukehus med mage-tarmsymptom, åtte av desse barna. Sju av barna blir skrivne ut fredag.

Barna har fått diagnosen akutt mageinfeksjon.

– Dei fleste med denne diagnosen har ikkje behov for innlegging, men i nokre tilfelle vel vi å legge inn og observere barnet, seier klinikkdirektør Ansgar Berg til BT.

Ein eitt år gammal gut er død som følgje av ein infeksjon, men det er ikkje stadfesta om dette har samanheng med resten av sjukdomstilfella. Fylkeslegen i Hordaland vil opne tilsynssak, ifølgje NRK.

Minst éin barnehage er stengd, og fleire barnehagebarn er sjuke, opplyste rådmann Eystein Venneslan i Askøy kommune på ein pressekonferanse om situasjonen fredag.

Vassmangel i butikkane

I butikkane er no tusenvis av liter drikkevatn rivne ut av butikkhyllene.

På den lokale Meny-butikken gjekk dei tomme for 1,5 liter-flasker med vatn torsdag kveld etter at Askøy kommune sende ut varsel om at vatnet må kokast, ifølgje Bergensavisen.

Iselin Fauskanger er ein av dei som har vorte sjuke.

– Heile familien på fire har vore sjuke sidan måndag, seier ho til Bergens Tidende.

Den yngste dottera på tre år vart send til Haukeland universitetssjukehus tysdag morgon, og fredag måtte Fauskanger til legevakta med dottera på fem år.

Ho synest det er dårleg at kommunen ikkje sende melding om at vatnet måtte kokast før torsdag kveld.

– Dei burde oppdaga det for lenge sidan, seier Fauskanger.

Rådmann Eystein Venneslan sa på pressekonferansen fredag at det tok tid før dei skjønte at det kunne vere ein samanheng mellom sjukdomstilfella.

Tidlegare ordførar vart sjuk

Tidlegare Askøy-ordførar Siv Høgtun (H) er ein av dei som har vore sjuk dei siste dagane, mellom anna med høg feber, mageknip og diaré.

– Eg har vore skikkeleg dårleg og er så vidt oppe og går igjen i dag. Eg trur aldri eg har vore så dårleg nokon gong, seier ho til Bergens Tidende.

Ho seier at det er eit stort problem for kommunen at folk mistar tilliten til vassverket.

Kommunen tok nye vassprøver fredag. Svara på desse kjem truleg tysdag ettermiddag.

