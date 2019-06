Askøy jaktar på smittekjelde til omgangssjuka

innenriks

Men først tysdag blir det klart om det er vatn frå bassenget på Øvre Kleppe på Askøy som er årsaka til at fleire hundre Askøy-væringar har vorte sjuke dei siste dagane.

Vatnet blir no sjekka for bakterien Campolybacter, som kan gi mage- og tarminfeksjon, etter at Haukeland sjukehus fredag konstaterte at bakterien var påvist i avføringa hos dei aller fleste som var innlagt.

– Vi håper at vi har treft på dette bassenget. Men det tar fire dagar å få prøvane analyserte, seier vass- og avløpssjef i Askøy kommune, Anton Bøe, til NTB.

Forureining

Han viser til at det er funne høge konsentrasjonar av E. coli i bassenget. E. coli er ofte ikkje farleg i seg sjølv, men er eit symptom på at vatnet kan vere forureina av noko anna.

– Teorien er at forureininga har skjedd gjennom at vatn har leke inn i bassenget ovanfrå. Dette vatnet kan ha vore forureina av tarmbakteriar frå fuglar eller pattedyr, seier Bøe.

Campolybacter er den bakterien som oftast gir magesjau hos vaksne og barn.

Bassenget er no stengt, medan resten av vassforsyninga i kommunen er tilsett ekstra klor. Men innbyggarane må framleis koke vatnet, understrekar Bøe.

Hundrevis sjuke

Over heile Askøy har innbyggarar lege til sengs med høg feber, oppkast og diaré dei siste dagane. Ein barneskule i kommunen melde fredag om 70 sjuke elevar.

Sidan torsdag ettermiddag har nærare 50 personar vorte undersøkte ved Askøy legevakt, medan totalt 26 har vore lagt inn på Haukeland universitetssjukehus det siste døgnet. 10 av dei er barn i alderen 3 månader til 10 år.

For dei fleste er sjukdommen likevel ikkje farleg, seier konstituert seksjonsoverlege Trond Bruun ved infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus.

Låg terskel

– Dei vanlegaste symptoma er magesmerter, oppkast og diaré. I dei aller fleste tilfella er dette ikkje farleg, og ein treng vanlegvis ikkje behandling. Viktigaste tiltak er å få i seg nok drikke, seier Bruun.

Dei fleste pasientane var fredag utskrivne. Men Bruun understrekar at sårbare grupper som små barn, eldre, kronikarar og gravide bør ha låg terskel for å kontakte lege.

– Ikkje minst må pasientar med dårleg allmenntilstand gjere dette, seier han.

Onsdag døydde ein eitt år gammal gut, men det er ukjent om det var på grunn av Campolybacter-utbrotet. Eittåringen vart obdusert fredag.

Politiet granskar

Vest politidistrikt undersøker no om Askøy kommune kan ha brota lova i samband med mogleg forureining i drikkevatnet, mellom anna om rutinar har vorte følgt.

Det er heilt greitt at kommunen blir granska, meiner Bøe.

– Politiet følgjer rutinane sine, og det er som det skal vere. Vi har aldri hatt ei sånn sak tidlegare, konstaterer vass- og avløpssjefen.