28 personar omkomne i drukningsulykker så langt i år

Frå januar og ut mai omkom 28 personar i drukningsulykker, viser statistikk frå Redningsselskapet.

– Så langt i år har fem personar drukna i fritidsbåtulykker. Det er to færre enn på same tidspunkt i fjor, og fire færre enn i 2017. Vi håper nedgangen held fram gjennom sommaren, seier Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

I mai drukna til saman sju personar. 14. mai drukna to russiske fisketuristar då båten deira kantra utanfor Senja. Tre personar omkom etter fall frå land eller brygge i Gjerstad, Stavanger og Tromsø, medan to personar drukna etter at ein bil og ein hjullastar hamna i vatnet i høvesvis Kristiansand og Rødøy i mai.

Pinsehelga betyr årets første båttur for mange, og Redningsselskapet minner om at det framleis er vinterkaldt i vatnet, sjølv om det er sommarvarmt i lufta.

– Hamner du i vatnet, er det viktig å få varsla med ein gong. Viss du ikkje har handhalden VHF, bør du ha mobilen i eit vasstett etui. Varsling, riktig bruk av redningsvest og påkledning som forseinkar nedkjøling reddar liv, seier Krangnes.

