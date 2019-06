To personar arresterte etter bustadbrann på Voss

innenriks

Totalt elleve personar måtte evakuerast då det tok til å brenne i ein einebustad på Voss like etter midnatt natt til søndag. Politiet omtalte huset som ubebueleg etter brannen, som tok fleire timar å sløkke.

Torsdag ettermiddag møter dei to sikta til fengslingsmøte i Bergen tingrett, skriv Bergens Tidende.

– Dei er mistenkte for at dei saman sette fyr på bustaden. Bakgrunnen for arrestasjonane er forklaringar og opplysningar som politiet har fått gjennom etterforskinga, seier politiadvokat Kjetil Linge Tomren i Vest politidistrikt.

Dei to sikta vart arresterte tysdag denne veka, og ifølgje politiet er det ein relasjon mellom dei to personane. Ingen vart skadde i brannen.

