Storeigarane KLP og DNB sel aksjane sine i Oslo Børs til Euronext

innenriks

Euronext har fått løyve frå Finansdepartementet til å eige 100 prosent av Oslo Børs VPS.

KLP har på bakgrunn av dette vedtatt å selje eigardelen sin på 10 prosent i Oslo Børs VPS til det nederlandsk-franske børskonsernet Euronext for 158 kroner per aksje, i tillegg til ei fast rentebetaling på 3,21 kroner per aksje, opplyser KLP i ei melding tidleg torsdag ettermiddag.

– Den beste løysinga

– Vi trur den beste løysinga for Oslo Børs no er at Euronext som eigar får styre selskapet slik dei ønsker. Vi har derfor vedtatt å selje aksjane våre med tillit til at Euronext held løfta om å utvikle Oslo Børs og VPS vidare og legg til rette for at børsen òg i framtida skal vere ein attraktiv marknadsplass for små og mellomstore bedrifter, seier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

DNB eig gjennom DNB Livsforsikring 19,82 prosent av aksjane i Oslo Børs og sel dei til Euronext for same pris som KLP.

Bud på julaftan

Det var på julaftan i fjor at Euronext, som er ein samanslutning av fem europeiske børsar, varsla at dei ønskte å kjøpe Oslo Børs, og at dei allereie hadde førehandsakseptar på å kjøpe drygt 53 prosent av aksjane.

30. januar vart det kjent at Nasdaq melde seg på i oppkjøpskampen. Selskapet hadde skaffa seg førehandsaksept på 37 prosent av aksjane og alliert seg mellom anna med DNB og KLP.

Nasdaq trekte bodet 27. mai.