Startskotet går for bompengeoppgjer i regjeringa

– No skal vi setje oss ned og snakke saman etter dei diskusjonane som har vore og dei tilbakemeldingane vi har fått frå partiorganisasjonane og bilistar fleire stader i landet, skriv statsminister Erna Solberg (H) i ein e-post til NTB.

– Eg forstår at mange opplever at bompengebelastinga enkelte stader har vorte for stor. Samtidig skal vi ha respekt for den politiske plattforma som dei fire partia forhandla fram på Granavollen, og som vart godkjent av organa til partia, held statsministeren fram.

– I plattforma har vi lagt inn fleire punkt som har til hensikt å redusere bompengebelastinga, understrekar Solberg.

Statsministeren avlyste torsdag ein planlagt tur til Frankrike for å følgje VM-kampen til det norske kvinnelandslaget mot Nigeria laurdag. Avlysinga vart kjent dagen etter det mykje omtalte landsstyremøtet i Frp.

På møtet formulerte Frp seks krav som no skal drøftast med resten av partia. På lista står krav om å stoppe nye bypakkar, endre nullvekstmålet, slette bompengegjelda, kutte kostnader i eksisterande bypakkar, strengare krav til eigendel frå lokale styresmakter når staten bidrar med pengar til byområde og nei til vegprising.

