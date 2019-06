SSB teiknar eit dystrare bilde for vekstutsiktene i norsk økonomi

innenriks

– Vi har tydeleg nedjustert prognosane våre, seier SSB-forskar Thomas von Brasch.

Torsdag presenterte Statistisk sentralbyrå analysen av utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.

SSB spår at den internasjonale oppgangskonjunkturen er over for denne gongen, og at handelskonflikten mellom Kina og USA blir ytterlegare trappa opp. Samtidig er norsk økonomi inne i ein moderat og breitt basert konjunkturoppgang, drive av høge olje- og industriinvesteringar.

– No går det bra, men framover, med svakare internasjonale vekstutsikter, ligg det an til at investeringsbildet her heime blir meir labert og legger ein dempar for veksten, seier von Brasch.

Blir ikkje merka på kort sikt

Ifølgje SSB vil lønnsveksten ta seg opp til rundt 3,5 prosent i 2022, fleire vil komme seg inn på arbeidsmarknaden, og arbeidsløysa vil halde seg stabilt låg dei neste åra. Dette gjer at inntektene går opp, noko som bidrar til å auke etterspurnaden og gjer at konsumet tar seg litt opp.

Dermed vil ikkje nordmenn flest merke noko til den internasjonale konjunkturnedgangen med det første.

– Men på lengre sikt vil effektane bli klarare, særleg hos bedriftene som leverer og eksporterer til den internasjonale marknaden. Det vil merkast, men dette er veldig samansett, seier von Brasch.

La fram skrekkscenario

SSB la òg fram eit scenario over kva slags verknader ein ytterlegare auke i tollsatsar mellom USA, Kina og andre land, vil få for Noreg.

– I eit scenario der verdsøkonomien går i endå brattare utforbakke vil det påverke norsk økonomi og kunne sende oss inn i ein nedgangskonjunktur, seier SSB-forskaren.

I ein slik situasjon trur SSB at lågare internasjonal etterspurnad og produsentprisar vil redusere norsk eksport.

Det vil igjen vil forplante seg til arbeidsmarknaden og føre til lågare sysselsetjing, lågare konsum, redusert formue hos hushalda og lågare bustadprisar.

Hevar renta tre gonger

Sjølv med auka internasjonal uro og redusert marknadsvekst, ligg det an til at rentene i Noreg vil auke framover.

Den første rentehevinga er venta no i juni, og det vil komme ytterlegare éi renteheving i år, ifølgje konjunkturrapporten. Renta på rammelån vil innan 2022 ha stige til 3,6 prosent, spår SSB.

Bakgrunnen er at mange område i norsk økonomi, som bustadmarknaden, arbeidsmarknaden og aktivitetsutviklinga, er i større balanse, ifølgje økonomane.

– Når vi ser dette saman med at renta er unormalt låg, så heng ikkje det heilt saman. Så då må Noregs Bank heve renta til eit meir normalt nivå, seier von Brasch.

I tillegg er inflasjonen høgare enn inflasjonsmålet til Noregs Bank, og renta blir brukt som eit verktøy for å få inflasjonen på 2,9 prosent ned mot 2 prosent.

Noregs Bank valde i mai å halde styringsrenta uendra på 1 prosent, men varsla at dei truleg vil setje ho opp i juni.

