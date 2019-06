Pensjonistar krev lønnsvekst som andre grupper

innenriks

«Hvorfor skal vi få mindre?», «Lei av å tape inntekt» og «Forhandlingsrett nå», stod det på plakatane til demonstrantane på Eidsvolls plass.

– No vil vi ha den same utviklinga og kjøpekrafta som dei yrkesaktive får, sa leiar Jan Davidsen i Pensjonistforbundet i appellen sin.

Pensjonistforbundet protesterte mot resultatet av trygdeoppgjeret dei siste fem åra. Forbundet krev å få tilbake forhandlingsretten på løpande pensjon frå folketrygda, at pensjonistane må få ein inntektsvekst om lag på linje med lønnsmottakarar, og at resultatet av trygdeoppgjeret må godkjennast av Stortinget.

– Vi vil òg ha ei moglegheit som dei yrkesaktive til å drive fordelingspolitikk. Då må vi gjere det gjennom forhandlingsrett, sa Davidsen.

– Mange har forstått at den kampen vi fører i dag, òg er ein kamp for pensjonistane i framtida. Alt vi klarer å halde oppe av rettar, sa han.

Pensjonistane varsla allereie då oppgjeret vart kjent 21. mai at dei ville demonstrere. I årets oppgjer får alderspensjon under utbetaling ein årleg auke på 2,4 prosent. Ifølgje arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) betyr dette auka kjøpekraft for pensjonistane.

