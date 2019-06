Passasjerfall for Norwegian på grunn av trøbbel med MAX-flya

innenriks

Nedgangen svarer til om lag 59.000 færre passasjerar og kjem same månad som pilotane hos konkurrenten SAS streika.

– Trafikktala viser nokre færre passasjerar i mai i år enn i fjor, påverka av at vi har 18 Boeing 737 MAX på bakken, seier Norwegian-sjef Bjørn Kjos i ei pressemelding.

Tala viser òg at passasjerane reiser lengre og inntektene per eining er høgare denne månaden enn på same tid i fjor, påpeikar Kjos.

Norwegian flaug med tommare fly. Fyllingsgrada fall 0,4 prosentpoeng til 86,1 prosent. Flyselskapet gjennomførte 99,3 prosent av dei planlagde flygingane i mai. Punktlegskapen var på 81 prosent, opp 3,7 prosentpoeng.

12. mars vedtok Norwegian at alle 737 MAX-flya deira skulle stå på bakken. Det skjedde etter at eit Ethiopian Airlines-fly av same modell to dagar tidlegare styrta kort tid etter avgang. Alle 157 om bord omkom. I oktober 2018 mista 189 menneske livet då eit 737 MAX 8-fly frå Lion Air styrta i Indonesia.

Først mot slutten av august vil Boeing 737 MAX-flya vere på vingane igjen, varsla Norwegian i april.

