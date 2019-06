Lastebåt køyrde i Nordhordlandsbrua

innenriks

Politiet vart varsla om hendinga ved tretida natt til torsdag. Det var sju personar om bord i den 80 meter lange båten, men ingen skal ha komme til skade i samanstøyten.

– Det er tilsynelatande ingen skadd på brua, så E39 som går over, er ikkje stengt, seier operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Der leia under Nordhordlandsbrua går, er det om lag 30 meter høgt, men ifølgje operasjonsleiaren er det ikkje der bulkskipet var då samanstøyten med brua skjedde.

– Vi har ein politipatrulje på staden og dei undersøkje kva som er skjedd og snakkar med mannskapet om bord, seier operasjonsleiaren.

Klokka 4.20 melder brannvesenet at skipet er klar av brua og at den går for eigen maskin.

– Ingen større oljelekkasje frå båten. Han går til kai ved Steinestø, skriv 110 Hordaland på Twitter.

Nordhordlandsbrua er 1.610 meter lang og består av ei 1.246 meter lang flytebru i stål og ei 346 meter lang bru med hovudspenn på 172 meter.

