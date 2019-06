Ingen endringar i pelsdyrforliket trass forsøk på omkamp i Høgre

innenriks

Innstillinga for pelsdyrnæringa blir behandla av næringskomiteen på torsdag og skal behandlast i Stortinget om ei veke, 13. juni.

Det var Ingvill Dalsegg frå Høgre, varaordførar i Oppdal og vara til sentralstyret, som var blant dei som fronta omkampen på vegner av pelsdyrnæringa under eit ekstraordinært sentralstyremøte onsdag. Ho har mellom anna tatt til orde for at realverdi og ikkje bokført verdi skal leggjast til grunn for erstatninga, men fekk ikkje gjennomslag for dette.

– Dei hadde sett på dette, men det er vanskeleg å bruke realverdi i utrekningsgrunnlaget då det ikkje utgjer ein eksakt sum. Eg synest likevel vi har nådd fram med mykje, mellom anna eit tispetillegg. No er kostnaden for riving dekt, og pensjonsalderen er tatt ned til 62 år. Dessutan er dette med individuell behandling tatt inn i forliket, seier Dalsegg til NTB.

Det er mellom 170 og 180 pelsdyroppdrettarar i Noreg i dag.

Dei fire partia inngjekk i slutten av mai ei forbetra kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene der den økonomiske ramma for kompensasjon vart auka til 505 millionar kroner. Likevel skriv avisa Opp at den reelle verdien er på 2,3 milliardar kroner, ifølgje analyseselskapet Oslo Economics.

