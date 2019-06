Fiskeridepartementet forlenger snøkrabbe-sesongen

innenriks

På grunn av dei dårlege vêrforholda med mykje is er det nemleg fleire fartøy som ikkje har fått røkta bruket sitt, skriv departementet i ei pressemelding.

– Snøkrabbefisket er eit nytt fiskeri under utvikling, og eg meiner derfor det er viktig at aktørane får ein forlengd periode der det blir fiska godt no, gitt dei utfordringane fartøya har hatt så langt i sesongen, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Datoen for når snøkrabbefiske opnar igjen vil framleis vere 16. september, opplyser departementet.

Snøkrabba er ein langbeint krabbeart som ifølgje Wikipedia har formeira seg kraftig i farvatna våre. Russiske teljingar tyder på at han kan vere minst like talrik som kongekrabba.

