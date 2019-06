Au pair-saka: Justisminister Jøran Kallmyr er ikkje inhabil overfor UDI

innenriks

– Lovavdelinga meiner den aktuelle saka ikkje fører til at statsråden er inhabil i utlendingssaker generelt, eller i sakene til departementet overfor UDI, skriv departementet i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Lovavdelinga meiner likevel at Kallmyr vil vere inhabil til å behandle endringar og presiseringar i au pair-regelverket dersom det kan få tyding for den aktuelle saka eller for vurderinga av rolla hans i saka.

– Justis- og innvandringsministeren vil rette seg etter vurderingane til lovavdelinga. Han har derfor bedt Statsministerens kontor om å få oppnemnt settestatsråd til desse sakene.