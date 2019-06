Anne Marit Panengstuen blir Nortura-sjef

innenriks

56-årige Panengstuen er utdanna ingeniør og bedriftsøkonom og har 33 års fartstid frå Siemens, der ho dei siste fem åra har vore administrerande direktør.

– Vi er utruleg glade for at Anne Marit har sagt ja til å bli Norturas nye konsernsjef. Ho har som leiar vist at ho er uredd, ryddig, verdibasert, framtidsretta og opptatt av å skape resultat gjennom samhandling. Ho har verdifull kompetanse på det digitale skiftet som er veldig relevant for Nortura og måten vi skal drive industri på framover, seier styreleiar Trine Hasvang Vaag i Nortura.

– Eg er audmjuk for den rolla Nortura spelar for Noreg, norsk verdiskaping og norsk landbruk. Nortura har eit stort samfunnsoppdrag i å levere trygg, norsk mat frå norske bønder og friske dyr, seier den påtroppande konsernsjefen.

Hans Thorn Wittussen har vore konstituert konsernsjef sidan Arne Kristian Kolberg måtte gå på dagen frå 21. november i fjor fordi resultata ikkje stod til forventningane frå styret. Wittusen held fram til Panengstuen overtar.

Ifølgje Nationen har to av tre konsernsjefar i Nortura måtta gå på dagen dei siste ti åra.

(©NPK)