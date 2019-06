Nordmenn fryktar mindre kontakt med legen når helsevesenet blir digitalisert

innenriks

Kvar tredje pasient og pårørande seier at dei ikkje ønsker meir digital kommunikasjon med helsevesenet, ifølgje tal frå Norsk e-helsebarometer, som er Noregs største meiningsmåling om haldningane nordmenn har til digitalisering av helsesektoren.

Den viktigaste årsaka er mindre menneskeleg kontakt med legen og anna helsepersonell.

I undersøkinga, gjort blant 1.000 pasientar og pårørande og 825 sjukepleiarar og legar, kjem det fram at befolkninga stort sett er positiv til digitaliseringsprosessen i helsevesenet. Likevel svarer åtte av ti nordmenn at dei føretrekker at kontakt med helsepersonell skjer ansikt til ansikt ved personleg oppmøte.

Stor jobb

Administrerande direktør Kolbjørn Haarr i DIPS, som mellom anna utviklar og leverer elektronisk postjournal og e-helseløysingar til mange norske sjukehus, meiner det er viktig å ta signala om menneskeleg kontakt på alvor.

– Det er viktig at alle aktørar som jobbar innanfor e-helse, tar dette innover seg. Vi e-helseleverandørar har ein stor jobb å gjere med vidareutvikling av det digitale brukargrensesnittet mot pasientane, seier Haarr.

Meirarbeid

Blant legane og sjukepleiarane som er spurde i undersøkinga, svarer over halvparten at større satsing på digitale verktøy ikkje frigir tid til meir pasientkontakt, og at dei opplever meirarbeid som følgje av problem med innføring av ny teknologi.

Sju av ti seier at dei ikkje blir tatt med på råd om innføring av digital teknologi der dei jobbar. Forbundsleiar Eli Gunhild By i Sjukepleiarforbundet seier at dersom dei digitale løysingane ikkje er tilpassa behovet i tilstrekkeleg grad, vil dei berre stele tid frå kontakten med pasientane.

– Det er helsepersonell som møte den enkelte pasienten, og som veit kvar skoen trykker. Det er derfor svært viktig at helsepersonell er involverte i utviklinga av dei digitale løysingane, seier By.

Fryktar sensitive opplysningar på avvege

Undersøkinga, gjort av Opinion for Sjukepleiarforbundet og DIPS, viser at den største bekymringa til nordmenn når det gjeld digitaliseringa av helsevesenet, er at pasientinformasjon skal komme på avvege og misbrukast. Helsepersonell deler frykta med pasientar og pårørande.

DIPS-direktør Haarr meiner denne frykta er sterkt overdriven.

– For folk flest er det nok vanskeleg å forstå kompleksiteten i alle tryggingsnivåa og dei risikodempande mekanismane som desse enorme systema inneheld. Vi bør heller sørge for fortgang i arbeidet for at alt helsepersonell i alle helseføretak har riktig tilgang til nødvendig informasjon om pasienten, når dei treng det, seier Haarr.

(©NPK)