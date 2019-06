Lippestad blir styreleiar i Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter

innenriks

Lippestad tar over etter tidlegare forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. ASVL er ei arbeidsgivar- og interesseforeining for 210 såkalla vekstbedrifter over heile landet. Bedriftene er eigde av samfunnet og har som oppgåve å gjere arbeid mogleg for alle.

Mange av tiltaksdeltakarar og -tilsette i medlemsbedriftene har fleire år bak seg i ordinært arbeid, men har hamna i ein situasjon der dei treng draghjelp for komme seg opp og vidare i livet.

Foreininga krev at regjeringa i inneverande stortingsperiode løyver 2.000 varig tilrettelagde arbeidsplassar, skriv ASVL på nettsida si.

