Limi før Frps krisemøte: Akutt situasjon der ute

– Det er ein akutt situasjon der ute no, sa Limi til media etter Frps gruppemøte på Stortinget onsdag.

Frps parlamentariske leiar skulle rett vidare til landsstyremøte i partiet, der bompengesituasjonen skal diskuterast.

– Dette er ei utruleg viktig sak for Frp, men eg ser ingen grunn til at vi skal drive krisemaksimering, seier Limi.

Frp-leiar Siv Jensen var svært ordknapp før møtet.

– No skal vi først diskutere, sa ho på veg inn.

Noko av bakteppet for den interne uroa i Frp er at Folkeaksjonen nei til meir bompengar har vakse seg langt større enn Frp i Bergen. Samtidig blir det stadig vedtatt nye bompengefinansierte prosjekt, både nye motorvegar og byvekstpakker, medan Frp har både samferdselsministeren og finansministeren.

Knallhard motstand

Men medan Limi viser til ein prosess og forhandlingar mellom Frp og regjeringspartnarane, gir Venstre klar beskjed om at partiet ikkje har ein einaste bompengesiger å gi Frp.

– Eg er ikkje ukjent med at Venstre posisjonerer seg før forhandlingar. Det har eg vore med på fleire gonger. Men vi har trass alt fått til gode løysingar tidlegare, seier Limi.

– Men vi veit at Venstre har eit anna utgangspunkt enn oss når det gjeld bompengane, legg han til.

– Men kvifor skulle dei andre partia hjelpe Frp med å handtere ei krise dei meiner de har skapt sjølve?

– Det er nok ikkje snakk om å hjelpe Frp. Men du skal vere rimeleg politisk blind for ikkje å registrere det opprøret som er der ute, seier Frp-toppen.

Venstres klima- og miljøminister Ola Elvestuen slo onsdag fast at bompengar er nødvendig for å nå måla i regjeringsplattforma.

– Vi har ingen bompenge-siger å gi Frp, seier Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark til NTB.

«Før sommaren»

Frp-nestor Carl I. Hagen har håp om at partiet skal få gjennomslag i bompengesaka i forhandlingar med Høgre, Venstre og KrF. På spørsmål om bompengesaka er så viktig for Frp at ho er verd å gå ut av regjeringa på, svarer han:

– No konsentrerer vi oss om å få mest mogleg gjennomslag i forhandlingar med resten av partia. Eg er spent på kva landsstyret gir av direktiv på det området.

Han antydar at eit slikt forhandlingsresultat med gjennomslag for Frp bør vere klart «før sommaren».

Hagen fekk nyleg, mot viljen til partileiinga, Frps landsmøte med på å krevje at pengar frå oljefondet skal brukast til å slette bompengegjeld på inntil 100 milliardar kroner.

MDG forbi Frp

Fleire punkt i regjeringsplattforma handlar om å redusere bompengedelen, effektivisere bompengesektoren, redusere takstane i eksisterande prosjekt og innføre frådrag for bompengeutgifter. Truleg handlar forhandlingane mellom partia om desse punkta.

I ei undersøking Ipsos har gjort for Dagbladet, svarer to av tre spurde at dei støttar Frps krav om at bompengar skal gå til vegbygging.

65 prosent svarer at kollektiv- og sykkelvegutbygging bør bli finansiert på andre måtar, medan 24 prosent meiner at bilistane bør betale. Resten, 11 prosent, svarer at dei ikkje meiner noko om saka.

Frp går tilbake 0,5 prosentpoeng, til ei oppslutning på 7,2 prosent, medan MDG går fram med 2,8 prosentpoeng til 9,2 prosent på måling gjort av Norstat for Aftenposten og NRK. Samtidig får Folkeaksjonen nei til meir bompengar 4,8 prosent oppslutning.

