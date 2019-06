Landsstyret gav Frp-leiinga marsjordre i bompengesaka

innenriks

– Det har vore eit godt, men svært krevande landsstyremøte. Vi er samde om å jobbe for å få meir gjennomslag og fekk tydelege tilbakemeldingar. Vi må få meir gjennomslag, sa partileiar Siv Jensen på ein pressebrifing etter møtet i Oslo onsdag kveld.

Landsstyret samla seg om nokre punkt som dei ønsker at leiinga skal ta med seg til dei andre regjeringspartia. Det gjeld mellom anna å stoppe nye bypakker, kutte kostnader i eksisterande pakkar og slette bompengegjeld.

– Vi skal arbeide for å få til eit resultat. Vi skal gjere jobben på vegner av landsstyret. Når vi har eit resultat, vil vi gå tilbake til landsstyret. Vi har fått ein marsjordre, og den er vi villige til å følgje, sa Jensen.

Partileiaren karakteriserte diskusjonen på møtet som grundig.

– Vi vil alltid vere det partiet som held bompengekostnadene nede for bilistane i landet. Vi må realisere ein del av det vi fekk gjennomslag for i Granavolden-plattforma så fort som mogleg, sa ho.

Samtidig som partiet står bak politikken til regjeringa, sa Jensen at Framstegspartiet no jobbar for nye gjennomslag. Ho reknar med at det blir krevande forhandlingar med dei andre partia.

– Vi følgjer opp dei vedtaka vi står bak. Du skal kunne køyre gratis på sidevegar. Ikkje noko har forandra seg sidan Granavolden-plattforma. Det som har forandra seg, er at folk der ute meiner at belastinga har vorte for stor. Det er eg glad for. Så langt har dette vore ein einsam kamp for oss, sa Frp-leiar Siv Jensen.

