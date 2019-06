Komitéfleirtal for mediestøtteråd og FM-anbefalingar

innenriks

Det vart klart då komiteen gav innstillinga si til mediestøttemeldinga, som blir behandla i Stortinget 11. juni.

Det uavhengige mediestøtterådet vil mellom anna få ansvar for å fordele midlar mellom ulike støtteordningar, og Medietilsynet blir sekretariat for rådet. Fleirtalet i komiteen støttar forslaget om å opprette eit slikt råd, medan Senterpartiet gjekk imot.

Nyleg kom Medietilsynet med ei tilråding om at lokalradioar bør få sende på FM-nettet i fem nye år fram til 2026. Dette ber komiteen regjeringa ta omsyn til.

Komiteen støttar regjeringsforslaget om fireårig styringssignal for NRK og den direkte mediestøtta, men peikar på at fire år kan vere lang tid i ein mediemarknad i konstant endring, og foreslår at regjeringa skal vurdere ei mediepolitisk forklaring for Stortinget midtveges i kvar stortingsperiode.

Regjeringa har vedtatt færre dagar med postombering frå 1. juli 2020. Kritikarar av lova meiner at endringa mellom anna vil gå utover lokalaviser og meiningsberande aviser.

Eit fleirtal i komiteen meiner departementet bør få moglegheit til å vurdere andre løysingar for avisombering enn berre distribusjon av aviser på tysdag, torsdag og laurdag, slik det kjem fram i forslaget om endringar i postlova.

Dei oppfordrar òg Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA) til å gå saman om ei alternativ løysing innanfor dei økonomiske rammene i forslaget, som regjeringa skal vurdere.

