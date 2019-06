Frp under MDG på ny måling

innenriks

Frp går tilbake 0,5 prosentpoeng, til ei oppslutning på 7,2 prosent på partimålinga Norstat har gjort for NRK og Aftenposten. I den same målinga går MDG fram med heile 2,8 prosent og får ei oppslutning på 9,2 prosent. Samtidig, under gruppa «andre» i målinga, ligg FNB – Folkeaksjonen nei til meir bompengar, som får 4,8 prosent oppslutning på den nasjonale målinga.

Høgre går òg påviseleg tilbake, med 3,2 prosentpoeng og med tillit frå 21,1 prosent av veljarane. Tilbakegang rammar òg Arbeidarpartiet som får 26,5 prosent oppslutning, tilbake 2,4 prosentpoeng frå tilsvarande måling i mai.

For resten av partia i junimålinga er endringane mindre utslagsgivande. Senterpartiet løftar seg 0,9 prosent til 11,5 prosent oppslutning og KrF går opp 1 prosentpoeng og hamnar over sperregrensa med 4,3 prosent. Regjeringspartnar Venstre fell derimot 1,5 prosent og ligg på 3 prosent oppslutning i målinga.

SV får 4,7 prosent oppslutning, tilbake 0,5 prosentpoeng frå førre måling. Raudt ligg på staden kvil, opp 0,1 prosentpoeng med ei veljarstøtte på 4,4 prosent.

Undersøkinga vart gjennomført frå 28. mai til 3. juni. Feilmarginen på målinga blir oppgitt å vere frå 1,3 til 3,3 prosentpoeng.

