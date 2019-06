Fin pris til Seljestad

innenriks

Seljestad får nemleg LOs kulturpris for innsatsen sin med å skrive arbeidarlitteratur – og å løfte arbeidarlitteraturen gjennom festivalen Jernrosa.

«Arbeiderklasseliv er like interessante, like verdt å skrive om, som livene til øvre middelklasse. Gjennom å gjøre vanlige folk til hovedpersoner, skaper Lars Ove Seljestad stolthet og identitet. Vi trenger arbeiderlitteraturen akkurat like mye i 2019 som i 1889. Bøkene må skrives. Og de må bli løftet, for å bli lest. Tusen takk til Lars Ove Seljestad for en kjempeinnsats på begge felt», seier Julie Lødrup, 1.-sekretær i LO i talen sin til Lars Ove Seljestad ved utdelinga av prisen.

– Eg visste eg var nominert, men ikkje kor mange andre som var det. Derfor kom dette heilt uventa på meg. Eg er rørt, takknemleg og stolt, seier Lars Ove Seljestad sjølv.

Siste bok ut frå Seljestad, kritikarroste «Snøen stryk ut alle spor» (2019), blir omtalt som ein proletarballade om å bli vaksen i ei hard verd.

Seljestad arrangerer også Jernrosa, ein standpunktfestival for litteratur i Odda med arbeidarlitteratur som tema.

