Tono krev 105 millionar kroner frå RiksTV

Rettshavarorganisasjonen Tono vann i fjor ein fleire år lang tvist med RiksTV. Høgsterett slo fast at distributøren måtte sørgje for at det vart betalt Tono-vederlag for musikk som blir framført på dei kanalane som RiksTV distribuerer, skriv Dagens Næringsliv.

Kanalane det dreier seg om, er 26 kanalar som blir sende frå utlandet som RiksTV distribuerer. RiksTV hevda i retten at Tono måtte ta opp spørsmålet med kvar enkelt kanal, men Høgsterett var ikkje samd med den tolkinga og meinte det var RiksTV som måtte betale for musikkbruken.

Etter dommen i Høgsterett har Tono derfor retta eit krav på 105 millionar kroner mot RiksTV. Dette skal utgjere ubetalt Tono-vederlag i ti år, og dessutan forseinkingsrenter på 26,5 millionar kroner for tida saka har tatt. RiksTV vart etablert i 2009 og har aldri betalt Tono-vederlag. RiksTV er usamd i summen Tono har rekna ut og vil ikkje betale. For nokre dagar sidan tok derfor Tono ut ny stemning i saka.

– Vi kan stadfeste at vi per no ikkje har funne noka løysing på saka, sjølv om det sjølvsagt hadde vore å føretrekke, seier administrerande direktør Jerôme Franck-Sætervoll i RiksTV til DN.

– Vi har rett og slett ikkje vorte samde i forhandlingane. Det er utruleg trist at vi må halde på så lenge, seier Tono-direktør Cato Strøm.

