Slottet beklagar feil i Hankø-erklæringa til prinsesse Märtha Louise

Ifølgje Se og Hør ligg feilen i skaderapporten i eigenerklæringsskjemaet og tilstandsvurderingar, eller om det er utført målingar på eigedommen.

Prinsessa opplyser at fleire kontrollar jamleg har vorte utført av Det kongelege hoffet. Informasjonssjef Guri Varpe ved Slottet opplyser at dette ikkje stemmer. Det kongelege hoffet har ikkje utført arbeid på Bloksbjerg utanom ei verdi- og takstvurdering då prinsessa overtok bustaden, og dessutan ei tilstandsvurdering i 2011, noko som då låg innanfor dei rådgivande oppgåvene til hoffet.

– Dei to punkta i eigenerklæringa er unøyaktig formulerte, og det beklagar prinsessa. Dette vil no bli retta opp, seier Varpe til Se og Hør.

Fritidseigedommen Bloksbjerg har tilhøyrt kongefamilien sidan dåverande kronprins Olav kjøpte den i 1947. Kong Harald arva han då kong Olav døydde i 1991. Prinsesse Märtha Louise overtok staden i 2001.

I august i fjor vart det kjent at ho vil selje eigedommen. I annonsen på Finn.no heiter det at strandeigedommen er på 15 mål. Bustaden er på 400 kvadratmeter og inneheld mellom anna åtte soverom og fire baderom. Prisen er 35 millionar kroner – og eigedom ligg framleis ute for sal.

