Semje på overtid i oljesektoren

Partane i sokkelsemja møttest hos Riksmeklaren måndag klokka 10. Då fristen gjekk ut ved midnatt, var ikkje partane blitt samde, men forhandlingane heldt fram på overtid under leiing av meklar Edvard Os.

Ved 4-tida på natta kom partane til semje og dermed var den varsla streiken hindra.

– Dette betyr at vi har fått ein avtale som vi ikkje var i nærleiken av å få under forhandlingane i Stavanger, seier forbundsleiar Audun Ingvartsen i ei pressemelding frå Lederne.

– Same som tilbodet

– Det har vore svært krevjande forhandlingar, men det vart til slutt oppnådd semje om ei økonomisk ramme som er tilsvarande det som vart tilbode i lønnsforhandlingane i mai, og som allereie er gitt Industri Energi og Safe, seier forhandlingsleiar Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Ifølgje Norsk olje og gass oppfyller forhandlingsresultat det same som det opphavlege tilbodet som vart lagt fram 8. mai, og dessutan ramma til frontfaga på 3,2 prosent.

– Partane framhevar viktigheita av at det skal gjennomførast reelle lokale forhandlingar, og forhandlingsutvalet til Lederne forventar at dei ulike selskapa landar godt over frontfagsoppgjeret, presiserer Ingvartsen i utsegna si.

Store konsekvensar

Viss ikkje partane hadde blitt samde kunne streiken ha ramma produksjonen ved ei rekke felt på norsk sokkel. Totalt kunne konsekvensane av ein streik ha vore eit dagleg produksjonstap på rundt 440.000 fat oljeekvivalentar, ifølgje Norsk olje og gass.

Forhandlingane gjekk til mekling etter at Lederne braut lønnsforhandlingane med Norsk olje og gass 7. og 8. mai. Leiarane har rundt 1.000 medlemmer av dei totalt 7.500 organiserte som er omfatta av sokkelavtalane. Det var varsla at 198 medlemmer kunne bli tatt ut i streik.

