Ropstad har hjelpa klar for heimkomne Syria-barn

– Barn av framandkrigarar som kjem til Noreg vil som alle andre barn som oppheld seg i landet, ha rett til nødvendig hjelp, omsorg og vern frå barnevernet, skriv Ropstad i eit brev til Stortinget som er referert av Vårt Land tysdag.

Ropstad har gitt Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag om å etablere ein beredskap for å hjelpe barnevernstenester som får ansvaret for omsorgssituasjonen for heimsende barn av norske framandkrigarar.

Millionar er sette av

2,5 millionar kroner er sette av til spissa tiltak retta mot å auke kompetansen for arbeid med heimvende framandkrigarar, spesielt retta mot heimvende kvinner og barna deira, skreiv avisa måndag.

– Eg har fått informasjon frå direktoratet mitt om at dei er klare til å hjelpe aktuelle barnevernstenester med rettleiing, opplyser Ropstad.

Oppfølging

I skrivet som er sendt ut, er fleire forhold nemnt spesielt. Det gjeld mellom anna at barn som blir returnert frå traumatiske forhold i Syria kan ha behov for særskild oppfølging. Dei kan ha vore vitne til eller utsett for vald og overgrep og kan ha behov for både somatisk og psykisk helsehjelp. Skrivet rører òg særskilde behov i skulen med tanke på oppfølging og språkopplæring for barna.

Politiets tryggingsteneste (PST) anslår at det er rundt 40 norske barn i Syria.

