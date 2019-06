Næringskomiteen utset pelsdyr-innstilling

innenriks

Det opplyser leiaren i næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), til Nationen.

I ei tekstmelding til Nationen tysdag skriv Pollestad at komiteen har utsett si innstilling til torsdag.

– Komiteen hadde behov for meir tid. Og opposisjonen er oppgitt over den manglande evna og viljen til statsråden til å svare på spørsmål og å gi lovteknisk bistand, skriv Pollestad om bakgrunnen for utsetjinga.

Før helga la dei fire regjeringspartia fram ei forbetra kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene. Individuell vurdering av gjeld ved kvart enkelt bruk, kompensasjon til dei over 62 år, opning for å auke den økonomiske totalramma på 505 millionar kroner og auka støtte til riving av byggverk er hovudelement i pakken.

Måndag varsla Senterpartiet at dei vil stille med alle sine 19 representantar når Stortinget 13. juni skal vedta å legge ned pelsdyrnæringa, som dermed skjer med full sal.

Partiet vil samtidig fremme eit forslag om «full erstatning» for pelsdyrbønder som no blir tvinga til å avvikle.

(©NPK)