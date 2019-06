Lakseoppdrettarar får lågare lusekrav på grunn av dødsalgen

innenriks

Oppdrettsanlegg som er direkte eller indirekte ramma av algeoppblomstringa, kan få fritak frå krava om lågare maksimal lusegrense om våren og sommaren, skriv E24.

På denne årstida blir lusegrensa normalt senka frå maks 0,5 kjønnsmodne laks per fisk til maks 0,2.

Nokre oppdrettarar kan òg få fritak frå kravet om teljing av lakselus i ein avgrensa periode.

Søndag melde Fiskeridirektoratet at det kan sjå ut til at algeoppblomstringa er på veg ned. Måndag er det ikkje meldt om algerelatert død i Troms det siste døgnet. I Nordland er det tatt nye prøver i indre del av Ofotfjorden som viser at det er mykje algar her.

(©NPK)