Ingen funn etter Trine Frantzen på gravplassen – søk avslutta

Dei siste dagane har politiet i byen søkt gjennom i alt åtte graver på gravplassen. I tillegg kjem fem graver som vart undersøkte i mai.

Det er ikkje funne leivningar eller anna som har ført politiet nærare ei løysing på saka. Politiet avsluttar no undersøkingane på Øvsttun gravplass, opplyste politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt måndag kveld.

Spora krimteknikarane har sett etter, er til dømes leivningar og restar av klede.

– Vi har gått så nøye til verks at vi kan seie at det er ikkje leivningar etter Trine Frantzen her, seier Salvesen til Bergens Tidende.

Politiet vil no vurdere kva for nye etterforskingsskritt dei kan gjere.

Trine Frantzen (31) forsvann frå heimen sin i Os i Hordaland i mai 2004, men politiet har ikkje klart å finne ut kva som har skjedd med henne.

Øvsttun gravplass ligg like i nærleiken av staden der Frantzen sist vart sett. Ein teori er at kvinna, som tilhøyrde eit rusmiljø, vart drepen med ein overdose narkotika og deretter graven ned.

