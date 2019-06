Finanstilsynet: Gjeldsbelastinga til nordmenn er rekordhøg

innenriks

Analysen kjem fram i den ferske rapporten om «finansielle utsyn» frå tilsynet.

– Gjeldsbelastinga til hushalda, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høgare enn nokon gong, skriv Finanstilsynet.

Bakgrunnen er at gjeldsveksten i fleire år har vore høgare enn inntektsveksten. Mange folk manglar skikkelege økonomiske bufferar, påpeikar tilsynet.

– Ein stor del av hushalda er sårbare for inntektsbortfall og renteauke. Den høge gjeldsbelastinga inneber at sjølv ein moderat renteoppgang vil føre til betydeleg høgare rentebelasting, seier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Sjølv om veksten i bustadprisane blir skildra som moderat den siste tida, peikar Finanstilsynet på at høg prisvekst over lang tid har bidratt til å auke fallhøgda.

– Når panteverdiane aukar, gir det rom for å ta opp meir lån, som igjen vil presse prisane oppover. Høg pris- og gjeldsvekst over tid kan føre til at ubalansar byggjer seg opp og aukar risikoen for tap i banker og livsforsikringsfond, seier Baltzersen.

Veksten i forbrukslåna i hushalda har minka noko, men årsveksten er framleis høg, ifølgje rapporten.

