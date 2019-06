Equinor tar avgjerd om britisk felt i 2022

innenriks

Equinor kunngjorde ein ny tidsplan for Rosebank-prosjektet tysdag. Etter at Rosebank-lisensane vart forlengde med tre år av britiske olje- og gasstyresmakter, blir det planlagt ei endeleg investeringsavgjerd for Rosebank innan mai 2022, melder selskapet.

– Saman med partnarane våre Suncor and Siccar Point satsar vi fullt på å realisere denne utbygginga, som det er knytt store forventningar til, seier Hedda Felin, direktør for offshoreverksemda Equinor driv i Storbritannia og Irland.

Funne for 15 år sidan

Funnet vart gjort i 2004. Equinor, som då heitte Statoil, eigde 30 prosent av Rosebank fram til 2013, då selskapet selde seg ut. I fjor haust vart det kjent at Equinor kjøper ein del på 40 prosent – og samtidig tok over som operatør.

– Vi meiner at det kan skapast meir verdi i Rosebank, inkludert moglegheiter for å redusere utbyggingskostnaden. Det er likskapstrekk med andre nyare prosjekt i Equinors portefølje, som Johan Castberg og Bay du Nord, der vi har gjort betydelege betringar i utforminga av løysingar, spesielt i korleis vi prosjekterer og planlegg nye utbyggingar i vêrharde område, men også gjennom bruk av digitalisering, seier Felin.

Ingen dato for start

Tidlegare i år skreiv Dagens Næringsliv at interne dokument viste at Equinor planlegg produksjon på Rosebank allereie frå 2026. Det blir ikkje oppgitt noko tidsperspektiv for dette i meldinga tysdag.

Rosebank ligg vest for Shetland på 1.100 meters djupne. Funnet er komplisert på grunn av djupt vann og isolert plassering, ifølgje avisa. Det er anslått å innehalde 250–350 millionar fat utvinnbar olje av god kvalitet og reknast som den neste store utbygginga på britisk sokkel.

(©NPK)