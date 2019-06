Død fisk ved to Lerøy-anlegg i Troms

innenriks

Det er meldt om åtferdsendring og død hos fisken ved to lokalitetar på yttersida av Kvaløya i Troms, melder Fiskeridirektoratet tysdag.

Dei to oppdrettsanlegga tilhøyrer Lerøy Aurora AS.

Algeoppblomstring har den siste tida tatt livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland, men det er så langt ikkje kjent om det er nokon samanheng med funnet på tysdag.

Ifølgje Nordlys fekk Fiskeridirektoratet melding om tilfella ved 12-tida tysdag, og i løpet av kvelden vil det bli gjennomført vassprøver og analysar frå anlegga ved Noregs fiskerihøgskule.

– Det er tatt prøvar og dei skal analyserast. Då vil vi få svar på om det er same type alge eller noko anna, seier kommunikasjonsdirektør i Fiskeridirektoratet Anette Aase til avisa.

For to dagar sidan melde Fiskeridirektoratet om at det var rapportert høg tettleik av algen Chrysochromulina somme stader i Troms, men at det då ikkje var meldt om død fisk.

Dei fleste lakseaksjane på Oslo Børs fall tysdag. Ved 16-tida var Lerøy-aksjane ned 4,2 prosent, medan Salmar hadde falle 4,76 og Mowi 2,75, ifølgje E24.

– Fallet har samanheng med generell marknadsnedgang, sidan laksesektoren steig ganske kraftig i går, seier lakseanalytikar i DNB Markets Alexander Aukner til nettstaden.

