Byutviklingsråd i Bergen lever med valdsalarm etter truslar

– Eg oppfatta desse truslane som svært alvorlege, og det har vore ei stor belasting for meg og heile familien min no i to år. Eg lever med valdsalarm, politiet patruljerer jamleg utanfor huset mitt og eg går ikkje åleine i byen på kveldstid, seier Tryti til NRK.

Etter eit bystyremøte i april 2017 med diskusjon om auka bompengesatsar og innføring av ein ytre bomring i Bergen, fekk ho eit anonymt brev. I brevet blir ho skjelt ut på grunn av utbygginga av bybanen til Fyllingen og høge bompengekostnader.

I brevet står det at det er sendt for at politikaren skal forstå korleis det er å bli uskuldig plaga av maktmisbrukande politikarar.

– Trakasseringa vil føregå heilt til du endrar kurs, trekker deg frå politikken eller gjer sjølvmord, heiter det i brevet.

Nokre veker etter oppdagar Tryti og ektemannen hennar eit kulehol i stovevindauga. Byutviklingsbyråden seier til NRK at ho ikkje er i tvil om at det er samanheng mellom kuleholet og brevet, og at ho oppfattar dette som ein del av bompengeaksjonen.

I førre veke tok Klepp-ordførar Anne Mari Braut Nese (H) eit oppgjer med hets og hærverk ho og familien har vorte utsette for i samband med bompengesaka. Tryti seier at det er på grunn av Klepp-ordføraren at ho no vel å stå fram.

