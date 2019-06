Barn henta frå Syria landa i Noreg

innenriks

Flyet med dei fem foreldrelause søskena og eit stort følgje landa på Gardermoen noko før venta tid måndag kveld. Etter landing vart flyet dirigert over mot den militære delen av flyplassen.

Då flyet hadde stansa kom barna i alderen eitt til sju år ut av flyet, eitt av dei tilsynelatande i eit barnesete som vart bore av ein i følgjet. Dei større barna kom hand i hand og i følgje med ei mange følgjepersonar. Vel nede på norsk jord vart dei frakta vekk i ein kvit minibuss.

Kjelder opplyste til VG tidlegare måndag at barna vart henta av eit SAS-fly frå Arbil i Nord-Irak måndag ettermiddag. SAS stadfesta overfor avisa at dei flaug på oppdrag frå Utanriksdepartementet.

– Eg er glad for at fem foreldrelause norske barn som har vore i al-Hol-leiren i Syria, no er på veg til Noreg. Dette er barn som har opplevd ting barn ikkje skal oppleve. Dei er spesielt sårbare barn fordi dei er åleine, og derfor har vi prioritert dei. Eg vil takke alle som har bidratt i dette krevjande arbeidet, uttalte statsminister Erna Solberg (H) etter at det vart kjent at barna var på veg til Noreg.

