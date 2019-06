Utanriksministeren: Arbeidet med å få dei fem barna heim frå Syria har vore krevande

innenriks

Arbeidet har vore leidd av Utanriksdepartementet, som over lengre tid har jobba med både planlegging, identifisering, utskriving av pass og ulike løyve.

– Sikkerheita har vore viktigast i arbeidet. Derfor har det vore viktig at arbeidet ikkje vart offentleg kjent. Det ville sett sikkerheita til barna i fare. Eg har frykta at vi ikkje skulle klare å hente dei trygt heim, seier Eriksen Søreide.

Ho seier ho er glad for at barna no er på veg til Noreg, og seier dei vil få all oppfølging dei treng.

– Dei fem barna er norske statsborgarar, påvist gjennom DNA-testing. Analysane er utførte av rettsmedisinsak institutt. Dei har fått pass i tråd med ordinære norske reglar, seier ho vidare.

Måndag vart det kjent at dei to norsk-somaliske søstrene frå Bærum som reiste til Syria i 2013, no er funne i live, skriv Aftenposten.

Søstrene har begge vorte mødrer i Syria. 25-åringen har fått to jenter, som er to og fire år gamle, medan den 22 år gamle søstera har ei jente som er fire og eit halvt år gammal. Verken utanriksministeren eller statsminister Erna Solberg (H) vil kommentere kva som kjem til å skje med dei.

– Vi kan ikkje kommentere ytterlegare operasjonar med tanke på sikkerheita til barna, seier utanriksministeren.

(©NPK)