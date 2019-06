UDI: Fem månader ventetid i snitt på klagesaker som au pair-saka

innenriks

Det opplyser presserådgivar John Olav Kroken i Utlendingsdirektoratet i ein e-post til NTB.

– Den gjennomsnittlege ventetida er på fem månader, men dette varierer frå sak til sak. I utgangspunktet kan vi behandle alle slike saker så snart dei er klarlagt, skriv Kroken, og presiserer at saksbehandlingstida kjem an på om saka er tilstrekkeleg klarlagt eller ikkje.

Direktoratet ønsker likevel ikkje å anslå ei bestemd saksbehandlingstid i klagesaka til justisminister Jøran Kallmyrs (Frp) au pair.

Den filippinske au pairen til Kallmyr fekk varsel om utvising av UDI 9. mai. Årsaka til avslaget på søknaden om fornya opphaldsløyve blir knytt til dei nær to månadene før ho møtte opp hos politiet hausten 2018.

Fredag klaga au pairen gjennom advokaten sin på UDIs avgjerd, og søndag varsla SVs justispolitiske talsperson Petter Eide at han ber statsminister Erna Solberg (H) om å utnemne ein settestatsråd for Kallmyr i behandlinga av UDI-saker, så lenge UDI behandlar saka.

Justisministeren har avvist at au pairen arbeidde for familien før ho hadde levert papira til politiet, og sagt at ho berre oppheldt seg i heimen til familien som gjest.

Han har òg sagt at han har handla etter tilrådingar og råd han har fått i prosessen, og vil beklage om det er gjort feil med tanke på utlendingslova.

