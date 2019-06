Tolv personar omkom i trafikken i mai

innenriks

I mai omkom tolv personar på norske vegar, noko som er tre fleire enn i same månad i 2018. Seks bilførarar, ein bilpassasjer, to motorsyklistar, ein mopedist og to syklistar omkom i mai-trafikken i år.

Tala skaper bekymring hos direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

– Sjølv om trafikktryggleiken i Noreg jamt over blir stadig betre, viser tala frå månaden som har gått, at vegen framleis er svært lang før visjonen om null omkomne og hardt skadde i trafikken kan realiserast, seier han.

Mai-tala skaper òg uro for at trenden skal auke inn i sommarmånadane, som historisk sett er den perioden i året med dei høgaste tapstala.

– Vi køyrer gjerne meir og på stader som er ukjende for oss om sommaren. Det krev noko ekstra av oss som sjåførar. I tillegg er det langt fleire motorsyklistar og syklistar ute på vegane. I sum skaper det meir komplekse trafikksituasjonar, seier Johansen.

