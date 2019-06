Siv Jensen ber Finanstilsynet om å vurdere krava til bustadlån

innenriks

Finansdepartementet har måndag sendt brev til Finanstilsynet, der departementet ber om ei vurdering av om forskrifta bør vidareførast, og i så fall om den bør endrast.

Tilsynet skal sjå på utviklinga i gjeldssituasjonen i norske hushald og i bustadprisane, og korleis bustadlånsforskrifta har påverka denne utviklinga.

– Vi ber om ei vurdering av korleis forskrifta har påverka utlånspraksisen til bankane og kva for verknader dei særskilde krava i Oslo har hatt, står det.

Tilsynet skal hente inn vurderingar og faktagrunnlag frå Noregs Bank.

Departementet fastsette 15. juni 2015 ei mellombels bustadlånsforskrift, som tredde i kraft 1. juli 2015 og gjaldt fram til 31. desember 2016.

Forskrifta har seinare vorte endra og vidareført to gonger. Det er då vanleg at Finansdepartementet ber om Finanstilsynets råd, utan at det er nokon automatikk i at departementet faktisk følgjer desse råda, ifølgje E24.

Departementet ber om svar frå Finanstilsynet innan 10. september 2019.

(©NPK)