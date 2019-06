Kurdiske medium: Norsk UD på plass i Syria – forhandlar om norske foreldrelause barn i al-Hol-leiren

innenriks

VG får stadfesta at norske styresmakter er i Syria frå fleire uavhengige kjelder og får opplyst at ein norsk delegasjon med diplomatar søndag heldt eit lukka møte med dei kurdiske sjølvstyrestyresmaktene i regionen, der temaet har vore «den humanitære situasjonen».

Også nyheitsnettstaden ANHA stadfestar at ein norsk delegasjon er på plass. Dei siterer ein norsk tenestemann frå UD. Ifølgje dei har delegasjonen hatt møte med kurdiske sjølvstyrestyresmakter i provinsen Ain Issa. I etterkant vart det halde ein pressekonferanse.

Under møtet skal representanten for norsk UD ha gitt rosande omtale av dei kurdiske sjølvstyrestyresmaktene, og han blir sitert på at Noreg håper på eit godt samarbeid om humanitære spørsmål.

