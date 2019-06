Fiskeridirektoratet held oppe algeberedskapen

innenriks

– Det er meldt om noko fiskedød på Tortenneset i Ofotfjorden i Nordland søndag. Det er ikkje meldt om død i Troms, opplyser Fiskeridirektoratet.

Det kan sjå ut til at oppblomstringa er på veg ned.

Det blir registrert generelt mindre algar, cellene er mindre i storleik og det er observasjonar som tyder på at oppblomstringa eller arten er mindre skadeleg, opplyser direktoratet.

Dei påpeikar at det dei siste dagane har vore høge konsentrasjonar av algar utan at det har ført til at fisk døyr.

Det kan skje at algane blomstrar opp igjen i mindre område, opplyser dei vidare.

Fartøyet Rind skal framleis vere i drift utover veka.

– Vi vil gjere ny vurdering dag for dag og gradvis trappe ned beredskapen utover veka viss situasjonen betrar seg ytterlegare.

Dødsalgane har kravd nær 8 millionar fiskeliv dei siste vekene, noko som har ført til tap på fleire hundre millionar kroner for lakseoppdrettarar i dei to nest nordlegaste fylke.

(©NPK)